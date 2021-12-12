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Kırmızı kart gören futbolcu, hakeme kafa atınca maç tatil edildi

#Futbol#Ünye 1957 Spor Kulübü#Sefa Demir
Kırmızı kart gören futbolcu, hakeme kafa atınca maç tatil edildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu’na kafa attı. Kafa darbesiyle yere düşen hakem maçı 90+5’inci dakikada tatil etti.

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Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Futbol Lig’i (BAL) 2’inci Bölge 2’inci Grup’ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor karşılaştı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu’na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü.

Polisin sahaya girerek önlem aldığı maç, hakem kararı ile Eynesil Belediyespor’un 1-0 önde olduğu 90+5’inci dakikada tatil edildi.

Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti.

Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV’nin kamerasına yansıdı.

Kırmızı kart gören futbolcu, hakeme kafa atınca maç tatil edildi

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#Futbol#Ünye 1957 Spor Kulübü#Sefa Demir

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