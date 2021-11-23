Kırmızı kart gören Fatih Terim'den Meler'e: "O kartı gelip burada göstersene!"

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G.Saray-F.Bahçe derbisinde zaman zaman saha içinde yükselen tansiyon, kulübeye de yansıdı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

45+3’te hakem Halil Umut Meler, oyun alanını terk etmeyen topa dokunduğu gerekçesiyle Terim’e ilk sarı kartı gösterdi. Terim, ısrarla çizgiyi geçmediğini savundu ve eliyle ayak uçlarını işaret etti.

iKİNCİ SARI KART İTİRAZ NEDENİYLE

90+6’da Meler, itirazları nedeniyle Terim e 10 metre mesafeden kırmızı kart gösterdi. Çok sinirlenen Terim’in hakeme ‘Yiyorsa gelip burada göstersene!’ dediği duyuldu.

8 MAÇ CEZA GELEBiLiR

Maçın hakem ve temsilci raporlarında Fatih Terim’in hakemlere küfür ve hakaret ettiğinin yazıldığı belirtildi.

Terim’in ayrıca yasak olmasına rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdiği de raporda yer aldı. Küfür, hakaret, çift sarı kart ve soyunma odasına girmesi nedeniyle Terim’e toplam 8 maç ceza gelebileceği bildirildi.