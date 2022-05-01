Kırmızı kart gören Burak Yılmaz deliye döndü

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lille deplasmanda Troyes'a konuk olurken mücadeleye hakem kararları ve milli futbolcu Burak Yılmaz damgasını vurdu.

Troyes'a konuk olan Lille, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak son son 4 haftada 3. kez kaybederken kırmızı kart gören Burak Yılmaz'ın öfkeli anları dikkat çekti.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde milli futbolcu Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. Kırmızı kart sonrası çok sinirlenen Burak Yılmaz, hakeme tepki gösterdi.

Daha sonra kenara alınan Burak, Troyes tribünlerinden gelen tepkiler sonrası adeta çılgına döndü.

Rakip taraftarlara bağıran yıldız golcü, soyunma odasına yönelirken rakip takım kulübesiyle de tartıştı.

Bu galibiyetle Troyes, puanını 36'ya yükselterek ligde kalma adına büyük bir adım attı. Lille ise 51 puanda kaldı.

Haberin Devamı

36. haftada Lille, Monaco'yu ağırlayacak. Troyes ise sezonu şampiyonlukla tamamlayan PSG'ye konuk olacak.