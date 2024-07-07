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Kırkpınar'ın yeni ağası Ufuk Özünlü oldu! 15 yıllık Seyfettin Selim dönemi sona erdi

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#Kırkpınar#Ufuk Özünlü#Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Kırkpınarın yeni ağası Ufuk Özünlü oldu 15 yıllık Seyfettin Selim dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 16:18

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini 34 milyon 571 bin 952 lirayla iş insanı Ufuk Özünlü kazandı. 15 yıllık Seyfettin Selim dönemi sona erdi.

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın ağalık ihalesi yapıldı. 15 yıldır Kırkpınar Ağası olan Seyfettin Selim dönemi sona erdi. İhaleyi 34 milyon 571 bin 952 liralık rekor bedelle iş insanı Ufuk Özünlü kazandı.

Ağalık ihalesine Ağa Seyfettin Selim, Ufuk Özünlü ve Ömür Bodensef katıldı. Ağa adayları çeşitli teklifler sunarken, Ağa Selim diğer ağa Ufuk Özünlü için çekilme kararı aldı. 

Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde gelecek yılın ağalık ihalesini 34 milyon 571 bin 952 TL bedelle Ufuk Özünlü kazandı. Özünlü, er meydanında davul zurna eşliğinde seyircileri selamladı.

Ağalık ihalesi sonrası hakemler ve güreş severlerin taşıdığı Türk bayrağı er meydanında dolaştırıldı. Tribünlerde bulunanlar Türk bayrağını ayakta selamladı.

Kırkpınarın yeni ağası Ufuk Özünlü oldu 15 yıllık Seyfettin Selim dönemi sona erdi

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#Kırkpınar#Ufuk Özünlü#Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

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