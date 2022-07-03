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Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu! İsmail Balaban...

#Kırkpınar#Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri#İsmail Balaban
Kırkpınarda yarı finalistler belli oldu İsmail Balaban...

Edirne'de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. Kırkpınar'da ağalık ihalesi de gerçekleştirildi ve Seyfettin Selim 13. kez ağa oldu.

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Edirne'de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık çeyrek final müsabakaları oynandı ve yarı finalistler belli oldu.

Tanju Gemici'yi yenen Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen'i yenen Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı'yı yenen İsmail Balaban ve Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Mustafa Taş adını yarı finale yazdıran başpehlivanlar oldu.

Kura çekiminin ardından yarı final eşleşmeleri belli olacak ve yarı final müsabakaları başlayacak. Yarı finalleri kazanan başpehlivanlar final müsabakasında güreş tutacak.

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SEYFETTİN SELİM 13. KEZ KIRKPINAR AĞASI OLDU

661. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Seyfettin Selim, 4 milyon 22 bin lira ile 13. kez Kırkpınar Ağası oldu.

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#Kırkpınar#Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri#İsmail Balaban

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