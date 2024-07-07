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Kırkpınar'da yarı final eşleşmeleri belli oldu! Ali Gürbüz elendi

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#Kırkpınar#Güreş#Ali Gürbüz
Kırkpınarda yarı final eşleşmeleri belli oldu Ali Gürbüz elendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 15:00

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. Ali Gürbüz çeyrek finalde veda etti.

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Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda son gün kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Nefeslerin tutulduğu başpehlivanlık müsabakalarında çeyrek final müsabakası gerçekleştirildi. Çeyrek final müsabakasında rakipleriyle kol bağlayan 8 başpehlivandan 4’ü rakiplerini yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Kurada rakipleriyle eşleşen başpehlivanlardan Serhat Gökmen rakibi Hamza Özkaradeniz’i, Yusuf Can Zeybek rakibi Mustafa Arslan’ı, Mustafa Taş rakibi Enes Doğan’ı, Hüseyin Gümüşalan rakibi Ali Gürbüz’ü yendi.

Yarı finale kalan başpehlivanlar şöyle: Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan
Çeyrek finalde rakiplerine yenilerek, bu yıl ki Kırkpınar'a veda eden başpehlivanlar şöyle: Hamza Özkaradeniz, Mustafa Arslan, Enes Doğan ve Ali Gürbüz.

Bugün, yarı ve final müsabakalarının tamamlanmasıyla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belli olacak.

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Kırkpınarda yarı final eşleşmeleri belli oldu Ali Gürbüz elendi

Kırkpınar'a hayran kalan Yunanistan'daki Sofos Güreşleri şampiyonunun hayali, er meydanına çıkmak

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen Yunanistan Sofos Güreşleri şampiyonu Hristo Samarcidis, Kırkpınar'a hayran kaldığını ve hayalinin bir gün Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş tutmak olduğunu söyledi.

Yunanistan'da geçen hafta yapılan Sofos Güreşleri'nde birinci olan 28 yaşındaki Samarcidis, "yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'ı takip etmek için Edirne'ye geldi.

Samarcidis, AA muhabirine, Kırkpınar'ın atmosferinden çok etkilendiğini ifade etti.

Yunanistan'da minder ve yağlı güreş yaptığını belirten Samarcidis, "Yunanistan'da geçen hafta yapılan güreşlerde şampiyon oldum. 12 yaşından beri güreşle ilgileniyorum. Türkiye'de çok büyük güreşler olduğunu anlatıyorlardı. Bu kadar büyük ve güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Çok iyi pehlivanlar var, süper bir atmosfer var. Her zaman geleceğim. İmkanım olsa Kırkpınar'da güreşmek isterim. Her pehlivanın rüyası Kırkpınar'da güreşmektir." diye konuştu.

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Kırkpınarda yarı final eşleşmeleri belli oldu Ali Gürbüz elendi

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#Kırkpınar#Güreş#Ali Gürbüz

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