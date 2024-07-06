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Kırkpınar'da ikinci tur maçları tamamlandı! İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil elendi...

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#Kırkpınar Yağlı Gürşleri#İsmail Balaban#Mehmet Yeşil Yeşil
Kırkpınarda ikinci tur maçları tamamlandı İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil elendi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 17:26

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci tur maçları tamamlandı. 16 başpehlivan üçüncü tura yükseldi. Favori isimlerden İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil elendi.

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci tur müsabakalarında sürpriz sonuçlar yaşandı.

Sarayiçi Er Meydanı’nda kura çekiminin ardından başpehlivanlar ikinci tur müsabakalarını gerçekleştirdi. Başpehlivan İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil rakiplerine yenilerek, bu yılki Kırkpınar’a veda etti.

Gözlerin üzerlerinde olduğu başpehlivanlardan İsmail Balaban rakibi Hamza Özkaradeniz’e, Mehmet Yeşil Yeşil rakibi Mustafa Doğan Özkaya’ya ve Faruk Akkoyun rakibi Orhan Okulu’ya yenilerek, Güreş anında sakatlanan Fatih Atlı, bu yılki Kırkpınar'a veda etti.

Kırkpınarda ikinci tur maçları tamamlandı İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil elendi...

İkinci turda rakiplerini yenerek bir üst tura yükselen başpehlivanlar şöyle: Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Yıldıray Akın, Feyzullah Aktürk, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen, Hamza Özkaradeniz, Osman Kan, Mustafa Arslan, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Batur, Enes Doğan.

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İkinci turda yenilen ve bu yıl Kırkpınar'a veda eden başpehlivanlar ise Serdar Yıldırım, Recep Taslak, Seçkin Duman, Faruk Akkoyun, Şevki Korkmaz, Hasan Cengiz, İsmail Balaban, Yunus Emre Yaman, Süleyman Başar, Fatih Atlı, Ali İhsan Batmaz, F. Durmuş Altın, Nedim Gürel, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aydın, Turan Balaban oldu.

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#Kırkpınar Yağlı Gürşleri#İsmail Balaban#Mehmet Yeşil Yeşil

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