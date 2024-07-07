Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu. İki yarı final de puanlamaya gitti. Serhat Gökmen'i puanla mağlup eden Mustafa Taş ile Hüseyin Gümüşalan'ı puanla yenen Yusuf Can Zeybek finalde mücadele edecek.

Yarı final eşleşmeleri:

Hüseyin Gümüşalan - Yusuf Can Zeybek

Mustafa Taş - Serhat Gökmen



Çeyrek finalde rakiplerine yenilerek, bu yıl ki Kırkpınar'a veda eden başpehlivanlar şöyle: Hamza Özkaradeniz, Mustafa Arslan, Enes Doğan ve Ali Gürbüz.



Bugün müsabakaların tamamlanmasıyla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belli olacak.

Kırkpınar'a hayran kalan Yunanistan'daki Sofos Güreşleri şampiyonunun hayali, er meydanına çıkmak

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen Yunanistan Sofos Güreşleri şampiyonu Hristo Samarcidis, Kırkpınar'a hayran kaldığını ve hayalinin bir gün Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş tutmak olduğunu söyledi.

Yunanistan'da geçen hafta yapılan Sofos Güreşleri'nde birinci olan 28 yaşındaki Samarcidis, "yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'ı takip etmek için Edirne'ye geldi.

Samarcidis, AA muhabirine, Kırkpınar'ın atmosferinden çok etkilendiğini ifade etti.

Yunanistan'da minder ve yağlı güreş yaptığını belirten Samarcidis, "Yunanistan'da geçen hafta yapılan güreşlerde şampiyon oldum. 12 yaşından beri güreşle ilgileniyorum. Türkiye'de çok büyük güreşler olduğunu anlatıyorlardı. Bu kadar büyük ve güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Çok iyi pehlivanlar var, süper bir atmosfer var. Her zaman geleceğim. İmkanım olsa Kırkpınar'da güreşmek isterim. Her pehlivanın rüyası Kırkpınar'da güreşmektir." diye konuştu.