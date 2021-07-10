Kırkpınar'a Survivor çıkarması! İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya güreşleri izledi, Balaban'ın kardeşi ilk turda elendi

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Pandemi dönemini değerlendirmek için yarışma programı Survivor’a katılan ve burada da şampiyonluk kazanan Balaban, vücudunun hazır olmaması nedeniyle güreşmedi. Bununla beraber Balaban dün Edirne’de er meydanına çıkarak pehlivan arkadaşlarına başarılar diledi.

Öte yandan İsmail Balaban’ın Survivor’da takım arkadaşı olan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya da güreşleri izlemek üzere Sarayiçi’ne geldi. İsmail Balaban ve Ağa Seyfettin Selim’in davetlisi olarak Sarayiçi’ne gelen Karacakaya baş güreşleri öncesi çayıra inerek tüm pehlivanlara teker teker başarılar diledi. Karacakaya ayrıca protokolden güreşleri izlerken fotoğraf ricalarını da geri çevirmedi.

Öte yandan İsmail Balaban’ın ikizi Turan Balaban çayıra çıktı ancak ilk turda Kürşat Şevki Korkmaz’a elendi.

İLK GALİBİYET ALİ GÜRBÜZ'DEN

İlk galibiyeti son başpehlivan Ali Gürbüz aldı. Gürbüz, Kocaeli’den Osman Özgün’ü 7 dakikada yendi. Bir diğer favori Orhan Okulu da Ahmet Selbest’i 8 dakikada geçti.

İSMAİL YEŞİLYEŞİL ELENDİ

En büyük sürpriz, 2009 ve 2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil’in ilk turda elenmesi oldu. Antalyalı pehlivan ilk turda genç hemşerisi Cengizhan Şimşek’e puanlamada mağlup oldu.

En sert geçen müsabaka ise İsmail Koç ile Erkan Ertan arasında oldu. Her iki pehlivanın sert el enseleri bir boks maçını andırdı. Güreşi sarma yaparak İsmail Koç kazandı.



Ramazan Bircan ile Osman Aynur arasındaki güreş ise Ramazan Bircan'ın pasif güreştiği için aldığı 3 ihtar sonucu Osman Aynur lehine tamamlandı.





30 pehlivan normal sürede yenişemedi. Puanlama bölümüne geçildi güreşler bu bölümde daha hareketli geçti.



Puanlama bölümünün en hareketli geçen güreşi Recep Kara-Hasan Cengiz müsabakası oldu. Recep Kara, rakibinin kural dışı hareket ettiği gerekçesiyle zaman zaman kuleye itirazda bulundu. Yaklaşık bir saat süren mücadeleyi, Recep Kara kazandı.



Favorilerden 2009 ve 2010 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil ise hemşehrisi Cengizhan Şimşek'e yenildi.



İKİNCİ TURA YÜKSELEN İSİMLER



Başpehlivanlık birinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen Furkan Durmuş Altun, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Serkan Serttürk, Hüseyin İyican, Yalçın Üncül, Ertuğrul Dağdeviren, Yıldıray Akın, Serhat Gökmen, Osman Aynur, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, İsmail Erkal, Şaban Yılmaz, Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Salih Erinç, Cengizhan Şimşek, Kürşat Şevki Korkmaz, Recep Kara, Kaan Kaya, Mustafa Batu, Mecit Yıldırım ve Fatih Koyuncu, ikinci tura yükseldi.