Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bugün bir araya gelerek değerlendirmede bulunduğu belirtilerek, "Görüşmenin ardından lisans problemi nedeniyle güreşlerin bir hafta sonraya yani 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelenmesi kararlaştırıldı. Güreşler bu tarihlerde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz olarak yapılacak." ifadelerine yer verildi.

660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2020'de şartları yerine getirmesine rağmen salgın nedeniyle Kırkpınar ağalığı yapamayan Seyfettin Selim'in, 2021 yılının Kırkpınar ağası seçildiğini söyledi.

Edirne Belediye Meclisi, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında önemli kararlar aldı.

Gürkan, burada yaptığı açıklamada, geçen sene salgın nedeniyle düzenlenemeyen güreşlerin bu yıl 9-10-11 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

Hem başpehlivanlık, hem de Kırkpınar ağalığı konusunda mecliste oy birliğiyle önemli kararlar aldıklarını anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"658. Tarihi Yağlı Kırkpınar Güreşleri'nin 2019 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz'ün o hakkı korunarak başpehlivanlığın altın kemeri hesabında 2019, 2021 ve 2022 yıllarının üç yıl üst üste kabul edilmesine karar verildi. Yine 2020 yılı 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığını kazanan Sayın Seyfettin Selim'in 2021 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası olarak ilanı oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başpehlivanımıza, Kırkpınar ağamıza ve Kırkpınar güreşlerimize hayırlı olsun."

Gürkan daha sonra telefonla Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i arayarak tebrik etti.