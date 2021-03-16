Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Başpehlivanlar Kırkpınar için gün sayıyor

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile Türkiye Güreş Federasyonunun geçen haftaki toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreş organizasyonlarının, gerekli girişimlerin ardından bu yıl salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Bu kapsamda yağlı güreş sezonunun mayıs ayında başlatılması, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ise 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Karar sonrası antrenmanlarına kendi programlarıyla devam etmelerine rağmen uzun süredir rakipleriyle güreş tutamayan pehlivanlar da çayırda kol bağlayacakları günleri heyecanla beklemeye başladı.

ORDULU RECEP KARA, KIRKPINAR'A KATILMAYI DÜŞÜNÜYOR

"Çayırın efendisi" diye de anılan başpehlivan Ordulu Recep Kara, AA muhabirine güreş sezonunun yeniden başlayacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Salgın öncesindeki gibi heyecanlı ve seyircinin büyük ilgi göstereceği bir sezon geçirmeyi hayal ettiklerini ifade eden Kara, seyircisiz olması durumunda güreşlerin de heyecanını yitirebileceğini kaydetti.

Geçen yıl güreşlere ara verilmesi nedeniyle bu yıl farklı bir heyecan içerisinde olduklarını aktaran Kara, "Pandemi süreci bizi bayağı etkiledi. Gerçekten spor gibisi yokmuş. Eğer şartlar müsaade ederse Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmayı düşünüyorum. Bu yıl kendimi iddialı hissedersem güreşmek istiyorum. Şu anda antrenmanlarımız devam ediyor." diye konuştu.