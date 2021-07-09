Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? Program belli oldu

Çekişmeli görüntüleri ekrana getirecek olan Kırkpınar yağlı güreşleri, canlı yayın ile izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilecek. Final güreşlerinin ardından başpehlivanın belli olacağı Kırkpınar'da, çeyrek final ve yarı final sonrası final etabı gerçekleşecek. Peki, Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI YAYIN PROGRAMI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Kırkpınar yağlı güreş müsabakalarının açılış müsameresi 9 Temmuz Cuma günü 18.30 itibariyle DMAX kanalından canlı izlenebilecek. 10 Temmuz Cumartesi günü ise 12.30'da 1. Tur başlayacak ve 2 ve 3. Tur ise 15.00, 17.00 saatlerinde izlenebilecek.

YANLIŞLIK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yarın başlayacak güreşler öncesi dün akşam, gazeteciler ve davetlilerin katıldığı yemek verdi. Müzikli yemeğin ilerleyen saatlerinde davetliler sahneye çıkarak karşılıkla oyun havaları eşliğinde oynamaya başladı. Bir süre sonra ağa Seyfettin Selim de sahneye çıkarak oyuna eşlik etti.

Karşılıklı göbeklerin atıldığı sırada kentte yerel bir gazetede muhabirlik yapan Hüsnü Sarıgül'ün eli Seyfettin Selim'in yüzüne çarptı. Elindeki sigara külü de Selim'in yüzüne geldi. Bu durumu gören Seyfettin Selim'in oğlu Melih Selim, babasına saldırı olduğunu sanarak, muhabir Sarıgül'ü önce itti ardından da yumrukladı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

"DAHA SONRA ONLARI BARIŞTIRDIM"

Seyfettin Selim, olayın bir yanlış anlaşmadan kaynaklandığını belirterek, "Oyun sırasında genç gazetecinin eli yüzüme denk geldi, elindeki sigarasının külü de yüzümü yaktı. Ben geri çekilince oğlum bana vurduğunu sandı. Yanlış anlamadan kaynaklanan bir olay, daha sonra onları barıştırdım" dedi. Muhabir Hüsnü Sarıgül de şikayetçi olmadı