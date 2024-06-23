Kırkpınar Güreşleri ne zaman? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tarih belli oldu

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Edirne Belediyesi, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni sistemle ilk kez güreşseverlerle buluşacak olan ve heyecanla beklenen 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

YENİ SİSTEME GEÇİLİYOR

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2024 yılında uygulanacak yeni sistemle ilgili olarak, “Her pehlivanın en büyük hayali, en büyük hedefi Kırkpınar’da güreşmek, dualı çayırda mücadele etmek. Ancak 663. Kırkpınar itibariyle her zembilini kapan Kırkpınar’da güreşemeyecek. Bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 13 boyda en iyi puanı alan 64 pehlivan, başpehlivanlık güreşlerinde ise 32 pehlivan katılabilecek. Önümüzdeki yıl 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde toplamda 864 pehlivan 14 boyda dualı çayıra çıkıp, güreşecek. İşte bu değişim güreşin seyir zevkini daha da artıracak. Özlenen kıran kırana güreşler, dualı çayırda yeniden bizlerle buluşacak” demişti.

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1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın kıran kırana bir Kırkpınar izlemek isteyen herkesi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet eden Gürkan, “Bizler, 1 Temmuz–7 Temmuz 2024 tarihleri arasında şehir içi ve şehir dışında birçok misafire ev sahipliği yapmaya hazırlanırken sizler de o tarihlerde rotanızı Edirne olarak belirleyin. 663. Kırkpınar’a, bu tarihi anlara tanıklık etmek isteyen herkesi Edirne’mize bekliyoruz” diye konuştu.

Bu yılki festivale, dünyanın dört bir yanından güreşseverlerin katılım göstermesi bekleniyor. Edirne Belediyesi, festivale katılacak misafirler için çeşitli etkinlikler ve sürprizler hazırlayarak, geleneksel Kırkpınar coşkusunu en üst seviyede yaşatmayı hedefliyor.