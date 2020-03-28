Kırkpınar başpehlivanlarından "Evde kal Türkiye" çağrısı

Başpehlivanlardan Ali Gürbüz, videolu mesajında, "Dünya genelinde küresel sorun oluşturan koronavirüsten korunmak için evlerimizden çıkmayalım. Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı kurallara uyalım. Evde kal Türkiyem." ifadelerini kullandı.



Orhan Okulu, "Koronavirüsle mücadelede devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın tedbirlerine uyalım. Sporumuzu evimizde yapalım. Evde kal Türkiye." çağrısında bulundu.



İsmail Balaban ise Türkiye'nin de koronavirüsle mücadele ettiğini belirterek, şunları söyledi:



"Devletimiz ve Bakanlığımız bu anlamda tedbirler almaktadır. Lütfen uyarıları ve tedbirleri dikkate alalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım. Ben de antrenmanlarımı ev ortamında yapabildiğim egzersizlerle devam ettiriyorum. İnşallah bu sıkıntılı süreci hep beraber aşacağız. Güvenli, huzurlu ve mutlu yarınlar için evde kal Türkiye."



Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş, "Güzel ülkemin güzel insanları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de koronavirüs tehdidi altında. Devlet ve millet olarak inşallah en kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz. Yeter ki ilgili makamların talimatlarına uyalım. Genç yaşlı demeden bu hastalık hepimize bulaşabilir. Bunun tek önlemi evimizden çıkmamaktır. Devletimiz güçlüdür, bütün tedbirleri almışlardır. Ben de evdeyim, bunun için evde kal Türkiye." diye konuştu.



"Pele Mehmet" lakabıyla bilinen Kırkpınar başcazgırı Mehmet Tura da şunları kaydetti:



"Zor günlerden geçiyoruz. Allah'ın izniyle devletimiz ve milletimizle bu virüs denen illetin üstesinden geleceğiz. Bütün talimatlara uyalım, 'Evde kalalım Türkiyem.' Allah Allah İllallah Muhammedün Resulullah, bu virüs denen belayla bütün sağlıkçılarımıza mücadelelerinde dualarla diyelim maşallah. Allah derman versin."