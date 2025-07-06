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Kırkpınar ağalık ihalesi yapıldı! Kazanan belli oldu, dev rakam...

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#Kırkpınar#Güreş#Ufuk Özünlü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 16:27

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın ağalık ihalesini 40 milyon 664 bin 665 TL bedelle Ufuk Özünlü kazandı.

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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final günü heyecanı devam ediyor. Güreş müsabakaları sürerken, gelecek yılın Kırkpınar ağası da belirlendi.

Ağalık ihalesinde tek aday Ufuk Özünlü yer aldı. İhale 30 milyon TL ile açıldı. Ufuk Özünlü, 40 milyon 664 bin 665 TL teklif yaptı ve ihaleyi kazandı. Ayrıca Özünlü, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması üzerine 122 adet koç bağışladı.

Ufuk Özünlü daha sonra er meydanında davul zurna eşliğinde seyircileri selamladı.

Ağalık ihalesinin ardından hakemler ve güreşseverlerin taşıdığı Türk bayrağı er meydanında dolaştırıldı. Tribünlerde bulunanlar Türk bayrağını ayakta selamladı.
Ağalığı kazanan Ufuk Özünlü'yü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve protokol üyeleri tebrik etti.

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#Kırkpınar#Güreş#Ufuk Özünlü

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