Kırklarelispor Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Kırklarelispor - Kocaelispor maçı, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta kapsamında 25 Şubat Salı günü 15.00'te başlayacak. Kırklarelispor, evinde Kocaelispor'u konuk edeceği bu zorlu mücadelede galibiyet arayacak. Kocaelispor güçlü kadrosuyla bu sezonki hedeflerine odaklanmış durumda.

KIRKLARELİSPOR KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta mücadelesi kapsamında Kırklarelispor, Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadele 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te başlayacak ve A Para ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.