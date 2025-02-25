×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kırklarelispor Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Kırklarelispor#Kocaelispor#Futbol
Kırklarelispor Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 10:58

Kırklarelispor - Kocaelispor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Kırklarelispor, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak. Peki, Kırklarelispor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

Haberin Devamı

Kırklarelispor - Kocaelispor maçı, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta kapsamında 25 Şubat Salı günü 15.00'te başlayacak. Kırklarelispor, evinde Kocaelispor'u konuk edeceği bu zorlu mücadelede galibiyet arayacak. Kocaelispor güçlü kadrosuyla bu sezonki hedeflerine odaklanmış durumda. 

KIRKLARELİSPOR KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta mücadelesi kapsamında Kırklarelispor, Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadele 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te başlayacak ve A Para ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırklarelispor#Kocaelispor#Futbol

BAKMADAN GEÇME!