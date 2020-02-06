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Kırklarelispor İkinci Lig'in Sheffield'ı

6 Şubat 2020

Uğur Meleke yazdı...

Kırklarelispor, dün Fenerbahçe’ye karşı çıkardığı zorluklarla, bu aşamaya boşuna gelmediğini ispat etti aslında. Önceki turlarda üç Süper Lig takımı, Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir’i nasıl eledilerse, Fenerbahçe’ye karşı da öyle oynadılar. Geride muazzam bir organizasyonları var, duruşlarını hiç bozmuyorlar, bloklar arası kolay boşluk vermiyorlar. Kendi liglerinde zaten ‘maçlarında en az gol atan takım’ konumundalar. Türkiye Kupası’nda da oynadıkları 6 maçın 4’ü 0-0, 1-0 ve 1-1 bitmiş. Bir bakıma onlar için TFF 2.Lig’in Sheffield’ı diyebiliriz sanırım.;

Mevlüt Erdinç'in PSG'deki ilk golü;

ZAJC-MEVLÜT İYİ DURUMDA

DüN elbette Kırklareli’nin etkili rüzgarını da pas geçmemek gerek. Ama Kırklareli takımı da neredeyse o hava koşulları kadar zorladı Fenerbahçe’yi. Karşılaşmanın ilk bölümünde Fenerbahçe, uzaktan şut opsiyonunu kullanmakta biraz geç kaldı. Ama ilk yarım saatten sonra Deniz Türüç, Miha Zajc ve Mevlüt erdinç şut atmayı hatırlayınca, goller de geldi zaten. Muriç-Kruse’nin alternatifi olarak oynayan Zajc-Mevlüt’ün fiziksel ve mental seviyelerinin iyi olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla.

FALETTE OYUNA GİRİNCE

Herkesin merakla beklediği simon Falette de son yarım saatte forma giydi dün. Tabii ki Kırklareli hücumda kısır sayılabilecek bir takım olduğu için Falette gerçek bir sınavdan geçmedi ama küçük bir detayın da altını çizmek gerek: Fenerbahçe’de bir sol stoper sorunu vardı ve Falette de bu mevkiinin oyuncusu. Aslında rami’yi de o meşhur Ankaragücü maçında esas zorlayan şey, ikilinin solunda oynamasıydı. Dün rami, Jailson varken de, Falette girince de sağ stoper olarak görev yaptı.

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