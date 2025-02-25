Kırklarelispor 1-3 Kocaelispor maç özeti (Ziraat Türkiye Kupası)

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 3-1 yendi.

Grubu üçüncü bitiren Kocaelispor ile beşinci sırada tamamlayan Kırklarelispor, kupaya veda etti.

40. dakikada Kocaelispor 1-0 öne geçti. Mesut Can Tunalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ahmet Sağat, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

44. dakikada Rivas, ceza sahasında Semih Üstün ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı verdi.

45. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmet Sağat, topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

54. dakikada Kocaelispor bir gol daha buldu. Soldan ilerleyen Furkan Gedik, ceza sahasındaki Ahmet Sağat'a pasını verdi. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-3

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78. dakikada Kırklarelispor farkı 2'ye indirdi. Ev sahibi takım atağında Bedirhan Özyurt, ceza sahasında buluştuğu topu filelere attı: 1-3

Kocaelispor, müsabakayı 3-1 kazandı.