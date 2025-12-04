×
Kiralık gönderilmişti! Beşiktaş'a geri dönüyor

Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 14:38

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık gönderdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, siyah-beyazlılara geri dönüyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Elan Ricardo'yu, daha fazla forma şansı bulması adına bu sezon başında Brezilya Serie B (2. Lig) ekiplerinden Athletico Paranaense'ye kiralık olarak göndermişti.

YALNIZCA 46 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Kırmızı-siyahlı ekipte 4 ayı geride bırakan 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu, ligde hiç forma giyemezken kupada ise 2 maçta 46 dakika şans bulabildi.

KİRALIK SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK, BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR!

TMC Radio'dan Monique Vilela'nın haberine göre; Athletico Paranaense, Elan Ricardo'nun kiralık sözleşmesini kısa süre içinde feshedecek.

YENİDEN AYRILMASI BEKLENİYOR

Genç orta saha oyuncusu ilk etapta Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunan Beşiktaş'a dönecek olsa da yeniden kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

