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Kingsley Coman'dan Galatasaray açıklaması: Gördüğüm en iyi...

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#GALATASARAY#Coman#BAYERN MÜNİH
Kingsley Comandan Galatasaray açıklaması: Gördüğüm en iyi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 15:41

Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman, hayatında gördüğü en deplasmanın atmosferinin Galatasaray'da olduğunu söyledi.

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Alman devi Bayern Münih forması giyen Fransız futbolcu Kingsley Coman, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a karşı oynadıkları deplasman maçındaki atmosferi unutamadığını itiraf etti.

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28 yaşındaki Coman, katıldığı bir programda futbol kariyerindeki unutulmaz deplasman deneyimlerini paylaştı. Üç farklı stadyum atmosferini öne çıkaran Coman, listenin ilk sırasına İstanbul’da yaşadıklarını koydu.

İLK SIRA GALATASARAY

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 3-1 kazandıkları ve maçın oyuncusu seçildiği Galatasaray maçını ilk sıraya koyam Coman Maçta inanılmaz atmosfer olduğunu söyledi

Fransız yıldız, "Galatasaray deplasmanı gördüğüm en iyi deplasman. İnanılmaz gürültülüydü. Şarkı söylemeleri, yuhalamaları... Çok gürültülüydü. İletişim kuramamıştık. Ne iletişim kurabildik ne de başka bir şey! Bayılmıştım atmosfere." ifadelerini kullandı.

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'BENFICA DEPLASMANI ÇILGINCA'

Kariyerinde Benfica deplasmanını ikinci sıraya koyan yıldız oyuncu, "Sanırım Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmıştık. Çılgın bir atmosfer vardı." diye konuştu.

'GÖSTERİLER ÇOK İYİDİ'

Fransız yıldızın listesinde Celtic deplasmanı 3. sırada yer aldı. Coman, İskoçya deplasmanı için, "Maç başındaki ışıklar ve gösteri çok iyiydi." dedi.

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#GALATASARAY#Coman#BAYERN MÜNİH

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