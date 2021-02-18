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Haber Giriş: 18.02.2021 - 18:24 | Son Güncelleme:

Kingdom Hearts serisi Epic Games Store’a geliyor

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Kingdom Hearts serisi Epic Games Store’a geliyor
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Disney ve Square Enix yapımlarından karakterlerin yer aldığı Kingdom Hearts, Epic Games Store’a geliyor.

Disney ve Square Enix yapımlarından karakterlerin yer aldığı bir oyun olan Kingdom Hearts, dünya genelinde olumlu dönüşler alan bir RPG oyunu. Oyunda Disney’den mekanların yanı sıra Final Fantasy serisinden de elementler içeriyor. Epic Games Store’a gelecek koleksiyonda dört başlık yer alacak: Kingdom Hearts 1.5 + Kingdom Hearts 2.5 Remix Editions, Kingdom Hearts: Melody of Memory, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue ve Kingdom Hearts 3 ReMind.

Seri daha önce sadece PlayStation'da Nintendo cihazları için oynanabilirdi. Kingdom Hearts 3 ve Melody of Memory'nin piyasaya sürülmesinin ardından Xbox platformuna da çıktı.



Kingdom Hearts serisi, Goofy, Mickey Mouse, Tidus ve Squall Leonheart gibi Disney ve Square Enix karakterlerinin eşlik ettiği 14 yaşındaki Sora'nın “Heartless” ile savaşmak için farklı dünyalar arasında çıktığı yolculuğu anlatıyor.

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