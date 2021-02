Kingdom Hearts serisi Epic Games Store’a geliyor

Disney ve Square Enix yapımlarından karakterlerin yer aldığı bir oyun olan Kingdom Hearts, dünya genelinde olumlu dönüşler alan bir RPG oyunu. Oyunda Disney’den mekanların yanı sıra Final Fantasy serisinden de elementler içeriyor. Epic Games Store’a gelecek koleksiyonda dört başlık yer alacak: Kingdom Hearts 1.5 + Kingdom Hearts 2.5 Remix Editions, Kingdom Hearts: Melody of Memory, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue ve Kingdom Hearts 3 ReMind.



Seri daha önce sadece PlayStation'da Nintendo cihazları için oynanabilirdi. Kingdom Hearts 3 ve Melody of Memory'nin piyasaya sürülmesinin ardından Xbox platformuna da çıktı.





📣Just announced📣



The iconic @KINGDOMHEARTS Series is coming to PC for the first time ever on March 30th!



Are you ready to join Sora and friends in their battle against the darkness? Pre-order all the titles in the @KINGDOMHEARTS series starting today 👑https://t.co/nUKDdLoEcZ pic.twitter.com/RgcfVk3CFA