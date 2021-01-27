King Pro League’in yeni sponsoru: PUMA

PUMA geçtiğimiz Pazar günü Tencent Games ile Çin’de en popüler Honor of Kings turnuvalarından King Pro League (KPL) için özel bir giyim sponsorluğu anlaşması imzaladığını duyurdu. King Pro League için giyim sponsorluğu yapacak olan PUMA da Tencent Games de sponsorluk anlaşmasına dair finansal maddelere dair bir açıklama yapmadı.

PUMA ve Tencent sponsorluk anlaşmalarını Şenzen'deki onor of Kings Winter Champion Cup kış şampiyonluk kupasının ardından 2020 Honor of Kings Annual Award Ceremony ödül töreninde yaptı. PUMA, Tencent'e KPL ortak markalı 1968 SUEDE ayakkabı hediye ederken Tencent ise PUMA’ya KPL’in Gümüş Ejderha Ödül Kupasının bir kopyasını verdi.

PUMA bundan sonra, KPL oyuncuları için özel ortak markalı takım formaları sağlayacak. Diğer yandan Çin’de League of Legends Pro League'de (LPL) ise LPL oyuncuları, antrenörleri ve personeli formaları Nike sağlıyor.