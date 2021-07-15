King Of Kings World Series fırtınası devam ediyor
Tüm dünyayı kasıp kavuran 124 ülkede yayınlanan King Of Kings World Series Thai Fight fırtınası son yıllarda Türkiye'yi de etkisi altına aldı.
Yükselen tirendi keşfetmekte gecikmeyen televizyonlar yayın akışlarında bu gözde spor branşına giderek daha fazla yer veriyor.
Müthiş şovlar, olağanüstü görsellikler ve yüksek izlenme oranları sponsorların dikkatinden kaçmadı. Güçlü firma ve markalar yüksek geri dönüşüm aldıkları bu yeni maceraya ciddi yatırımlar yapıyorlar.
Sanatçıların katılımları ile renklenen organizasyonlar dünyaca ünlü sporcuların katılımı ile değer kazandı.
King Of Kings World Series şimdiki durağı ise Erkan Varol öncülüğünde Adana Sheraton Hotel.
17 Temmuz Salı akşamı Sports TV'den saat 21.00'de canlı olarak yayınlanacak ve 124 ülkede naklen yayınlanacak.