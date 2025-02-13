Kimse oyuncuma sahtekar diyemez!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Adana Demir maçı sonrası yapılan açıklamalara cevap verirken, “Kimse benim oyuncuma sahtekâr diyemez. TFF gerekli cezayı verecektir. F.Bahçe için de belki 5 penaltı sayabiliriz bu şekilde. Futbolcular bunu bazen dener, gider faulü alır. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Ayrıca VAR hakemi diye bir sistem var. Buradaki hakemlerin hatalarını oyuncular üzerinden tartışmak çok yanlış” dedi.

Buruk, yaptıkları transferler sonrası çok kaliteli bir kadro kurduklarını ve artık kendisinin işinin daha zor olduğunu belirtirken, AZ maçı için de şunları söyledi: “Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını daha önce de takip etmiştik. Onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum.”

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