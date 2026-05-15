Kimi can derdinde kimi taht peşinde!

Süper Lig’de 8 Ağustos 2025’te Gaziantep-Galatasaray maçıyla başlayan 2025-26 sezonu bu hafta oynanacak 34. hafta karşılaşmalarıyla birlikte tamamlanıyor. Galatasaray’ın Antalya zaferiyle birlikte geçen hafta şampiyon belirlenirken Karagümrük ve Kayserispor da aynı gün lige veda eden kulüpler oldu. Bu hafta ise Antalyaspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’dan biri daha küme düşecek ve büyük çekişmenin yaşandığı gol ve asist krallığında tacı kimin takacağı netleşecek.

ANTALYASPOR'UN KAZANMASI ŞART

Ateş hattındaki takımlardan en sıkıntılı olan 29 puanla 15. sıradaki Antalya. Akdeniz ekibi, pazar günü deplasmanda Kocaelispor’u yenemezse kesin olarak küme düşecek. 31 puanlı 15. Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzon’la, 32 puanla 14. Kasımpaşa evinde Galatasaray’la, yine 32 puanlı Eyüp ise dış sahada Fenerbahçe ile oynayacak. Kasmpaşa ve Eyüp’e beraberlik dahi yeterken Gençler galibiyet alırsa Antalya kazansa bile düşecek. 4 takımın puanlarının eşit olması durumunda 4’lü averaja bakılacak ve bu durumda lige veda eden Kasımpaşa olacak.

SEZONUN KRALI KİMLER OLACAK?

Gol krallığı yarışında ise Trabzonsporlu Onuachu (22) zirvede yer alırken onu Başakşehirli Shomurodov (21) ve Fenerbahçeli Talisca (19) takip ediyor. Asist krallığında ise Fenerbahçeli Asensio (13) lider durumda. İkinci sırayı 12’şer asistle Trabzonsporlu Zubkov (12) ve Galatasaraylı Barış Alper paylaşırken, yine başka bir Galatasaraylı Yunus Akgün (11) de iddiasını sürdürüyor. Eyüp, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği son haftada 3 Büyükler karşısında kader maçlarına çıkarken Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon’un yıldızları tahtın sahibi olmaya çalışacak.