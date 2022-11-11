Kim Min-Jae'ye bir talip daha! Premier Lig devleri yarışta, Napoli'yi korku sarmıştı ama...

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Sezonm başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE 15 MİLYON KAR ETMİŞTİ

Beijing Guoan takımından 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında FENERBAHÇE'ye transfer olan ve Sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde kariyer planları doğrultusunda ayrılık kararı almıştı. İsmi Rennes ile de geçen Güney Koreli stoper, tercihini Napoli'den yana kullanmış ve Fenerbahçe'ye 18 milyon euro kazandırarak Serie A ekibinin yolunu tutmuştu.

NAPOLI VE SERIE A'DA PARLIYOR

Napoli'de bugüne kadar 6'sı Şampiyonlar Ligi, 12'si Serie A olmak üzere toplam 18 maçta görev yaptı. Serie A'da iki golü bulunan Güney Koreli stoper, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligdeki performansıyla takımın değişilmez isimlerinden biri oldu.

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Ayrıca Kim, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da ayın oyuncusu seçildi.

İDDİALAR SONRASI NAPOLI HAREKETE GEÇMİŞTİ AMA...

Napoli'ye imzası sonrası Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelini 50 milyon euro olarak belirlendiği yönünde İtalya basınında haberler çıkmıştı. Kupası'nda da forma giyip kendisini gösterecek olan yıldız stoperinin ucuza gitmesini istemeyen Serie A ekibinin, Kim'in sözleşmesindeki 50 milyon euroluk serbest kalma maddesinden çekindiği ifade edilmişti.

Bu sebeple henüz imza atmasının üzerinden 3.5 ay geçen Kim Min-Jae için harekete geçen Napoli yönetimi, oyuncunun maaşına tatmin edici derecede zam yapıp serbest kalma bedelini yükseltmek veya tamamen kaldırmak için harekete geçeceği kaydedilmişti.

Ancak Kim Min-Jae'nin bu görüşmelere sıcak bakmadığı ve serbest kalma bedelinden memnun olduğu yönünde haberler yayınlandı.

PREMIER LİG DEVLERİ YARIŞTA

Kısa süre içerisinde adını Avrupa'da duyuran Kim Min Jae için savunmada uzun süredir sorunlar yaşayan Manchester United'ın devrede olduğu daha önce duyurulmuştu.

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İngiliz basınındaki yeni haberlere göre; Tottenham da Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Kim'in vatandaşı Heung-min Son'un da bu transferde aracı olabileceği vurgulandı. Ayrıca PSG'nin de 25 yaşındaki stoperi izlediği belirtildi.