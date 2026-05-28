Kim Min-Jae'nin maliyeti dudak uçuklattı! İşte Fenerbahçe'den istediği maaş ve bonservis bedeli

Fenerbahçe’de başkan adaylarının transfer çalışmaları devam ediyor. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, ses getirecek transferleri açıklamayı hedefliyor. Gündeme gelen son futbolcu, Kim Min-Jae oldu.

İKİ BAŞKAN ADAYI DA İSTİYOR

Her iki adayın da listesinde yer alan deneyimli futbolcu, anlaşılması halinde Fenerbahçe’de yeniden forma giymeye sıcak bakıyor.

2021-2022 sezonunda sarı lacivertli formayı terleten Güney Koreli oyuncunun finansal şartları belli oldu.

BONSERVİS BEDELİ 25 MİLYON EURO

Geçtiğimiz haftalarda Sadettin Saran ve Bayern Münih’in başkanı Herbert Hainer’in yaptığı görüşmede konuşulan bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu ifade edildi.

12 MİLYON EURO NET MAAŞ VE BAŞARI BONUSLARI İSTİYOR

Deneyimli stoperin, Türkiye temsilcisinin de geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe transfer komitesiyle bir araya geldiği öğrenildi. Bayern Münih'in, tecrübeli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendireceği gelen haberler arasında.

Alman ekibinden yıllık net 9 milyon euro kazanan Güney Koreli futbolcunun, olası bir transferde Fenerbahçe’den yıllık net 12 milyon euro ve başarı bonusları talep ettiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Kim Min Jae, geride kalan sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta forma giydi. Bu maçların 23’üne 11’de başlayan Güney Koreli stoper, 1 gol ve 1 asist üretti.