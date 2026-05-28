×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kim Min-Jae'nin maliyeti dudak uçuklattı! İşte Fenerbahçe'den istediği maaş ve bonservis bedeli

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Kim Min-Jae
Kim Min-Jaenin maliyeti dudak uçuklattı İşte Fenerbahçeden istediği maaş ve bonservis bedeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 16:23

Fenerbahçe başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde yer alan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin bonservis bedeli ve maaş talebi ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de başkan adaylarının transfer çalışmaları devam ediyor. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, ses getirecek transferleri açıklamayı hedefliyor. Gündeme gelen son futbolcu, Kim Min-Jae oldu.

Gözden KaçmasınYıldız futbolcudan Domenico Tedescoya sert sözler: İşe yaramayacak taktik planı vardıYıldız futbolcudan Domenico Tedesco'ya sert sözler: 'İşe yaramayacak taktik planı vardı!'Haberi görüntüle

İKİ BAŞKAN ADAYI DA İSTİYOR

Her iki adayın da listesinde yer alan deneyimli futbolcu, anlaşılması halinde Fenerbahçe’de yeniden forma giymeye sıcak bakıyor.

2021-2022 sezonunda sarı lacivertli formayı terleten Güney Koreli oyuncunun finansal şartları belli oldu.

Gözden KaçmasınMallorcanın Vedat Muriqi için Fenerbahçeden talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktıMallorca'nın Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı!Haberi görüntüle

BONSERVİS BEDELİ 25 MİLYON EURO

Geçtiğimiz haftalarda Sadettin Saran ve Bayern Münih’in başkanı Herbert Hainer’in yaptığı görüşmede konuşulan bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu ifade edildi.

Kim Min-Jaenin maliyeti dudak uçuklattı İşte Fenerbahçeden istediği maaş ve bonservis bedeli

Haberin Devamı

12 MİLYON EURO NET MAAŞ VE BAŞARI BONUSLARI İSTİYOR

Deneyimli stoperin, Türkiye temsilcisinin de geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe transfer komitesiyle bir araya geldiği öğrenildi. Bayern Münih'in, tecrübeli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendireceği gelen haberler arasında.

Alman ekibinden yıllık net 9 milyon euro kazanan Güney Koreli futbolcunun, olası bir transferde Fenerbahçe’den yıllık net 12 milyon euro ve başarı bonusları talep ettiği kaydedildi.

Kim Min-Jaenin maliyeti dudak uçuklattı İşte Fenerbahçeden istediği maaş ve bonservis bedeli

PERFORMANSI

Kim Min Jae, geride kalan sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta forma giydi. Bu maçların 23’üne 11’de başlayan Güney Koreli stoper, 1 gol ve 1 asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Kim Min-Jae

BAKMADAN GEÇME!