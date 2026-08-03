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Kim Min Jae'den geleceği hakkında açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Kim Min-Jae#Bayern Münih#Futbol
Kim Min Jaeden geleceği hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 16:11

Kim Min-Jae, Bayern Münih'teki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

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Güney Koreli savunma oyuncusu, Bayern Münih'te mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini dile getirdi.

Kim Min Jae'nin açıklaması şu şekilde oldu:

"Bayern'de her sezon forma için büyük bir rekabet var. Jonathan Tah ve Dayot Upamecano ile rekabet edebildiğim için çok mutluyum. Aramızda iyi bir ilişki var ve saha içindeki durumlar hakkında sık sık konuşuyoruz. Onlardan çok şey öğrenebiliyorum. Bu yüzden burada olmaktan son derece memnunum.

Bir futbolcu olarak Bayern'de olmaktan ve burada bulunmaktan çok mutluyum. Çok sayıda maça çıktım, oynadığım her karşılaşmada elimden gelenin en iyisini yaptım ve sahada her şeyimi verdim. Umarım bu sezon teknik direktörden daha fazla forma şansı alırım ve takımda kalırım."

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#Kim Min-Jae#Bayern Münih#Futbol

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