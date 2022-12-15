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Kim Min-Jae'den Dünya Kupası macerası sonrası isyan! 'Beni rahatsız ediyor'

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#Transfer#Napoli#Kim Min Jae
Kim Min-Jaeden Dünya Kupası macerası sonrası isyan Beni rahatsız ediyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 20:40

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve performansıyla dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae, Dünya Kupası'ndaki macerasının sona ermesiyle birlikte sessizliğini bozdu.

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Napoli'ye giden ve ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae için gelişmeler devam ediyor.

FENERBAHÇE 18 MİLYON EURO KAZANDI

2021/22 sezonu başında Çin'in Beijing Guoan takımından 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan ve Sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde kariyer planları doğrultusunda ayrılık kararı almıştı.

İsmi Rennes ile de geçen Güney Koreli stoper, tercihini Napoli'den yana kullanmış ve Fenerbahçe'ye 18 milyon euro kazandırarak Serie A ekibinin yolunu tutmuştu.

PERFORMANSI SONRASI DEV KULÜPLER SIRAYA GİRMİŞTİ

Napoli'ye henüz bu sezon başında transfer olmasına rağmen performansıyla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae ile Manchester United ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği biliniyor.

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Kim Min-Jaeden Dünya Kupası macerası sonrası isyan Beni rahatsız ediyor

'NAPOLI HAREKETE GEÇTİ' İDDİASI

Napoli'nin, Kim'in sözleşmesindeki 50 milyon euroluk serbest kalma maddesinden korktuğu ve bu sebeple başarılı savunma oyuncusunun maaşına tatmin edici derecede zam yapıp serbest kalma bedelini yükseltmek veya tamamen kaldırmak istediği yönünde haberler çıkmıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU: 'RAHATSIZ EDİYOR'

Hakkında çıkan birçok habere karşın bugüne dek sessizliğini koruyan Kim Min-Jae, geleceği hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Napoli'ye odaklandığına vurgu yapan Güney Koreli stoper, "Hakkımda birçok transfer haberi var ama ben sadece 6 aydır Napoli'deyim. Bir şey söylemekten kaçındım çünkü bu haberler beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Napoli'de bu sezon 20 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda da Güney Kore formasıyla 3 karşılaşmada 270 dakika sahada kaldı.

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#Transfer#Napoli#Kim Min Jae

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