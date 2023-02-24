Kim Min-Jae için 48 milyon euroluk transfer planı!

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İtalya Serie A'da 15 puan farkla lider konumda bulunan, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Napoli'de gündem Kim Min-Jae'nin sözleşmesi. Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Güney Koreli stoperin sözleşmesine 48 milyon euro serbest kalma bedeli eklenmişti. Artarak devam eden performansı sonrası Napoli yönetimi, Kim Min-Jae ile yeni sözleşme yaparak serbest kalma bedelini yükseltmeyi planlıyor.



Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis, Kim Min-Jae'ye zamlı yeni sözleşme vererek serbest kalma bedelini 65 milyon euroya yükseltmek için görüşmeler yaptığı biliniyor.

MANCHESTER UNITED'IN PLANINI DUYURDULAR

Öte yandan dev kulüpler, Kim Min-Jae'nin 48 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Güney Koreli futbolcuyu kadrosuna katmanın planını yapıyor. Corriere dello Sport'ya yer alan habere göre Premier Lig devi Manchester United, Napoli sözleşme uzatmadan Kim Min-Jae'nin 48 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip Güney Koreli stoperi transfer etmek istiyor.

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Haberin detayında şu ifadeler yer aldı: Bilindiği üzere Koreli defans oyuncusuyla ilgili olarak sadece yabancı ülkeler için geçerli olan ve Temmuz ayının ilk on beş gününde yürürlüğe giren değişken serbest kalma maddesi bulunuyor. Kim Min Jae'nin performansı alkış alıyor. Çok az kişi Kim'in Koulibaly'den daha iyi olabileceğini umuyordu.