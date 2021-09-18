Kim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördü!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin son transferleri içinde takıma en çabuk uyum sağlayan isim Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, Eintracht Frankfurt karşısındaki futboluyla tam puan aldı.

Savunmada Szalai ve Serdar Aziz’le birlikte görev yapan Kim, doğru pozisyon alma becerisi sayesinde Frankfurt’un birçok atağını başlamadan bitirdi.

90 dakika forma giydiği maçta 51 kez topla buluşan Kim Min-Jae, 8 kez uzaklaştırma, 1 kez de pas arası yaptı

KANARYA, FRANKFURT'U OFSAYTA DÜŞÜRDÜ

Fenerbahçe'nin 3’lü savunma kurgusu zaman zaman tartışılsa da, Avrupa Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt maçında başarılı bir performans sergiledi. Szalai-Serdar Aziz-Kim’den kurulu defans hattı, Frankfurt’lu futbolcuları 8 kez ofsayta düşürdü ve Alman ekibi, Avrupa Ligi’nde ilk haftanın en çok ofsayta takılan ekibi oldu. Ayrıca Frankfurt karşısında 19 kez serbest vuruş kazanan Fenerbahçe, bu alanda ilk sırada yer aldı.