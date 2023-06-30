Kim Min-Jae, Bayern Münih'e imza atmak için askerliği bekliyor!

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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Kim Min Jae'nin yeni takımı belli oldu.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; yetenekli stoper, Bayern Münih'in sözleşme teklifini kabul etti. 26 yaşındaki oyuncu, Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS ÜCRETİ

Bayern Münih, Kim Min Jae'nin sözleşmesinde yer alan ve Temmuz ayının ilk iki haftasında aktif hale gelecek olan 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak futbolcunun bonservisini alacak.

ASKERLİK DÖNÜŞÜ İMZAYI ATACAK

Anlaşmada herhangi bir sorun olmadığı, transferin resmen açıklanması için Kim Min-Jae'nin askerden dönmesinin beklendiği vurgulandı. Güney Kore'de askerlik görevini yerine getiren Kim Min-Jae, Temmuz ayının ilk haftasında B.Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak

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FENERBAHÇE'DEN 18 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Geçen yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro'ya Transfer olan Güney Koreli futbolcu, İtalyan takımının 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğuna savunmadaki başarılı performansıyla büyük katkı sağladı. Kim Min-jae Napoli ile 45 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.