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Kim Min-Jae attı, Bayern Münih kazandı

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#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Kim Min-Jae
Kim Min-Jae attı, Bayern Münih kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 01:30

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Alman devi Bayern Münih, konuk ettiği Fransız devi PSG'yi Kim Min-Jae'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih, 38. dakikada Kim Min Jae'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Fransız ekibi PSG'de Ousmane Dembele, 56. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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Bu sonucun ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana yükseldi. Paris Saint-Germain ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Paris Saint-Germain ise Salzburg deplasmanına gidecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slovan Bratislava-Milan: 2-3

Sparta Prag-Atletico Madrid: 0-6

Manchester City-Feyenoord: 3-3

Bayern Münih-Paris Saint Germain: 1-0

Inter-Leipzig: 1-0

Barcelona-Brest: 3-0

Bayer Leverkusen-Salzburg: 5-0

Sporting-Arsenal: 1-5

Young Boys-Atalanta: 1-6

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#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Kim Min-Jae

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