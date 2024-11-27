Kim Min-Jae attı, Bayern Münih kazandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih, 38. dakikada Kim Min Jae'nin attığı golle 1-0 kazandı.
Fransız ekibi PSG'de Ousmane Dembele, 56. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana yükseldi. Paris Saint-Germain ise 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Paris Saint-Germain ise Salzburg deplasmanına gidecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
Slovan Bratislava-Milan: 2-3
Sparta Prag-Atletico Madrid: 0-6
Manchester City-Feyenoord: 3-3
Bayern Münih-Paris Saint Germain: 1-0
Inter-Leipzig: 1-0
Barcelona-Brest: 3-0
Bayer Leverkusen-Salzburg: 5-0
Sporting-Arsenal: 1-5
Young Boys-Atalanta: 1-6