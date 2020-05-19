Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Sabri Sarıoğlu sorusu!

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında soru oldu.

Fenomen yarışmada sorulan Galatasaray'la adı özdeşleşen Sabri Sarıoğlu hakkındaki soru, sosyal medyada çok konuşuldu.

Yarışmacı, ''2004'te Villarreal - Galatasaray arasındaki UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır?'' sorusuna cevap verebilmek için kalan iki joker hakkını da kullandı ve soruyu bilmiş oldu.

2004'te Villarreal Galatasaray arası UEFA kupası 3. tur rövanş maçında maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı SARBİ olarak yazılmıştır.

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