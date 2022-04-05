"Kim gelirse gelsin, TFF’yi özgürce yönetme şansı kalmadı"

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1- Görevde bulunduğu dönemde Süper Lig’in en çok puan toplayan teknik direktörü olan İsmail Kartal’ın “Fenerbahçe’de 2. adam olmayacağım” sözlerini ve Mesut Özil ile Ozan’ın kadro dışı bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: TERCiH iSMAiL KARTAL’IN

Yani diyorsunuz ki, “Mesut ve Ozan’ın kadro dışı kalması” olumlu mu yansıdı Fenerbahçe’ye? Buna yanıtım evet. Düşünün, Konya maçını kazanmışsınız; soyunma odasında coşku beklerken, Mesut’un “Beni oyundan nasıl alırsın” tepkisi ile karşılaşıyorsunuz. Bir takımın tüm dinamiklerini alt üst eden bir tavır. Etkisi oldu tabii ki ama olumlu anlamda. Her futbolcu, takımın bir ‘ağası’ değil, bir parçası olduğunu kabullenmeli. İsmail Kartal’ın sözlerine gelince... Sezon sonu ayrılacağını göreve geldiğinde biliyordu. İkinci adam olup olmamak onun tercihi.

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UĞUR MELEKE: HATAYI KENDiNDE ARAMALI

İsmail Kartal’ın yaşına ve teknik adam olarak çalışma süresine bakınca bu tercihi doğal. Mesut’un kadro dışı kalması ise futbolu yakın takip eden kimseyi şaşırtmamıştır. Wenger’le sorun yaşadı. Emery ile yaşadı. Eski

takım arkadaşı Arteta ile yaşadı. Bir futbolcu bu kadar çok hocayla sorun yaşıyorsa hatayı biraz da kendinde aramalı. Tıpkı 3’üncü kez kadro dışı kalan Ozan gibi.

GÜNTEKiN ONAY: MESELE PERFORMANSTI

İsmail Kartal’ın 2’nci adam olacağı söylemini kim ortaya attı ki? İsmail hoca zaten uzun yıllardır 1’nci adam ve 2’nci kez de başarıyla Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü koltuğunda oturuyor. Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı kalmalarını da performans odaklı bir karar olarak değerlendiriyorum. Çünkü bu 2 yıldız sahada bekleneni veremiyor ve yedek oturmaktan da mutlu olacak isimler değil.

2- Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, “Bizden önce transferleri bir çete yapıyordu” dedi. Açıkçası ben, birilerinin ona cevap vermesini ya da savcılığa başvurmasını vs. bekledim ama hiçbir şey olmadı. Sizce de bu tepkisizlik tuhaf değil mi?

MEHMET ARSLAN HANGi KULÜPTE YOK Ki...

Geçtiğimiz yayın döneminde elde edilen 500 milyon dolarlık gelirle kulüp başına yaklaşık 25 milyon dolar giriyordu her yıl kasaya. Bu sene 7 milyon Euro’yu bile bulmuyor. Bunun sorumlusu da medyadır herhalde! Şaka mı yapıyorsunuz Allah aşkına! Türkiye’de hangi kulüpten taşı kaldırsanız altından Işıtan Gün’ün açıklamalarına benzer tablo ortaya çıkar. Kulüplerdeki paranın sahibi yok. Harcama yetkisi sonsuz ama sorumluluğu olmayan yönetici ve başkanlar var. 1 değil bin tane Işıtan Gün açıklaması olsa da kimse üzerine alınmaz.

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UĞUR MELEKE: iSiMLERi AÇIKLAMALIYDI

Açıklamalar çok ciddi. Avrupa’da herhangi bir takımda deprem etkisi yaratacak cinsten. G.Saray’da beklenen etkiyi yapmamasının bence iki nedeni var. Birincisi hiçbir isim vermemesi. Bütün transferlerde komisyon alan menajer kim mesela? 150 sayfa açıklama yapıp tek bir isim anmama nedeniniz ne? Açıklamada futbolcuların, menajerin, yöneticilerin ismi olsa bir karşılığı olacaktı kamuoyunda. İkinci sebep de metnin çok uzun ve kullanılan dilin aşırı ağdalı olması. Devir sosyal medya devri maalesef. Derdinizi daha az sözcükle ve daha yalın anlatabilmelisiniz.

GÜNTEKiN ONAY: ADLi MERCiLERE iLETiLMELi

İddialar, ispat edilene kadar itham niteliği taşır ve bu iddialar gerçekten de çok ciddi. Burada bir yolsuzluk, haksız kazanç ve görevi kötüye kullanma var ise bu konu adli mercilere intikal etmeli.

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3- TFF Başkanı Nihat Özdemir ani bir şekilde görevi bırakma kararı aldı. Özdemir’in bu kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? İlerleyen günlerde Türk futbolunu neler bekliyor olabilir?

MEHMET ARSLAN: ÖZDEMiR ‘ARTIK YETER’ DEDi

Nihat Özdemir’in istifasının ardındaki tek neden kulüplerin uzlaşmaz tutumudur. Kulüplerin her başarısızlığı TFF’ye ve kurullarına fatura etme alışkanlığına, “Yeter” diyerek görevi bıraktı. Özellikle iki kulüp başkanın TFF başkanı olma arzusu da bu istifada önemli rol oynadı. Kaybeden Türk futbolu oldu. Kazanan ise yeniden huzurlu ortamına dönecek olan Nihat Özdemir. Bundan böyle kim gelirse gelsin TFF’yi özgürce yönetme şansı kalmamıştır. Tek çözüm İngiltere’deki gibi Süper Lig’i organize edecek bir Süper Lig A.Ş’dir.

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UĞUR MELEKE: FARK YARATAMADILAR

Benim için sürpriz olmadı zira Nihat Özdemir ve yönetim kurulu TFF’nin sorumluluk alanı olan hiçbir konuda fark yaratamadılar. Almanya’da hiçbir takımın tercih etmediği 60’lık umut vaat eden (!) teknik direktöre milli takımı teslim ettiler. Yayın ihalesinde ne oldu, hiç kimse bir şey anlamadı. Tarihin en büyük Merkez Hakem Kurulu skandalının üstünü örtmeye çalıştılar. İstifa da onurlu bir hizmettir. Doğru karar.

GÜNTEKiN ONAY: SEBEBiNi AÇIKLAMALI

Nihat Özdemir’in sezonun bitime 8 hafta kala istifa etmesi Türk futbolunda bir deprem ve bu durum düşündürücü. Merkez Hakem Kurulu’nun hakem operasyonu, bir türlü çözülemeyen yayın ihalesi, Milli Takım’ın 2022 Dünya Kupası’na gidememesi bu istifada etken. Ama Özdemir göreve geldiği günden beri yoğun baskılarla yüzleşti. Neden bu kararı aldı? Kamuoyuna açıklaması gerekir.

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4- Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 1 puanı Uğurcan sayesinde kurtardı diyebiliriz. Son 2 maçta kaybedilen 5 puanın sebebini ‘rehavete kapılmak’ diye açıklayabilir miyiz?

UĞUR MELEKE: DOMiNANT OYUN AKSADI

O dominant oyunun kesintiye uğradığını söyleyebiliriz tabii. Matematiksel hesaplamalar, bir puanın birçok maçta cazip görünmesi Trabzon’a yaramadı. Takımın oyun aklı diyebileceğimiz adamlardan bakasetas geriledi. Nwakaeme iki maçtır durdu. Hamsik’i de aramaya başladılar. Slovak virtüözün dönüş zamanlaması yerinde oldu sanki.

GÜNTEKiN ONAY: HAMSiK’i ARIYORLAR

Trabzonspor çok net Marek Hamsik’i arıyor. Onun yokluğu Edin Visca, bakasetas ve Anthony Nwakaeme’nin de performanslarını olumsuz etkiliyor. Pas trafiği yavaşlıyor ve rakip savunmaları baskı altına almakta bocalıyorlar. Beşiktaş’ın yoğun presinin dışında Visca ve Nwakaeme’nin kötü oyunları da Trabzonspor’un futbolunu olumsuz etkiledi.

MEHMET ARSLAN: BU DÜŞÜŞ NORMAL

Trabzonspor’un da rehavete kapılma hakkı var diye cümleye başlayayım. 20 puan farka ulaşmış her takım bu tür düşüşleri yaşar. Trabzonspor hepimizin bildiği üzere çok kırılgan bir camia. Bunun üzerine yıllar süren şampiyonluk hasretini de eklerseniz, bu düşüşün daha önce yaşanmadığına şaşırmalısınız. Fenerbahçe gibi bir rakibin kendi yönetim tarzındaki hatalar olmasa daha büyük bir panik yaşayabilirdi Trabzonspor. Ama Beşiktaş maçında kaybettikleri 2 puan onları kendilerine getirecektir. Derin bir kadroları var. Eksiklerin yokluğunu hissetmeyeceklerdir.

5- Beşiktaş’ın Valerien İsmael ile anlaşmasını ve Fransız teknik adamın ilk sınavını değerlendirir misiniz? Bu maç özelinde sınıfı geçti mi? Sahaya çıkardığı 11 ve oyuna müdahalesi nasıldı?

GÜNTEKİN ONAY: TRABZON’DA GALiBiYETi KAÇIRDI

Valerien İsmael ilk sınavında, üstelik çok zor bir maçta sınıfı fazlasıyla geçti. Takımla kısa bir süre birlikte olmasına rağmen kendi oyun felsefesini ve sistemini güçlü bir şekilde sahaya yansıttı. Trabzonspor gibi bir takıma, üstelik deplasmanda ve 40 bin rakip taraftarın önünde pozisyon vermeden bu kadar baskılı oynayıp, penaltı kaçırıp üstelik son 17 dakika 10 kişi kalıp, bir kaleci hatasıyla galibiyeti kaçırmak önemli bir hadise. İsmael’in Beşiktaş’ının geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum.

UĞUR MELEKE: TABLO SON DERECE OLUMLU

Yeni bir ülkede ve yeni bir takımda ilk günü için İsmael’in performansını ben oldukça olumlu buldum. Tutkulu bir kenar yönetim gösterdi, özellikle ilk bir saatte takımının da iştahı gayet iyiydi. Daha 10’uncu saniyede santrada oynanan dikine oyun zaten bana bir şeylerin çalışıldığı-konuşulduğu hissi verdi. Ghezzal ve Teixeira’nın merkezi dörtlemesiyle de orta sahada eksik kalma handikapını çözdüler. Doğrusu İsmael’in ilk maçta ortaya koyduğu tablo çok olumlu bence.

MEHMET ARSLAN: ‘ÇÖZÜM BENDE’ DEDi

Trabzon maçına bakarak Beşiktaş için şu sonuca varabiliriz; pas kalitesi önemli derecede artmış, kapılan her top sonrası doğru ve hızlı hücum yapan bir takıma dönüşmüş Beşiktaş. Ama ben saha içinden daha çok kulübedeki duruşuna ve karizmasına takıldım Valerien İsmael’in. Sürekli oyunun içinde, oyuncularıyla iletişimde karizmatik bir teknik direktör. Kulübede duruşu bile “Bu takımın patronu benim, çözüm bende” diyor. İlk maçı 10 üzerinden 10 bence.

6- Fenerbahçe ve Galatasaray’ın son form durumlarının ışığında, pazar günü bizleri nasıl bir derbi beklediğini anlatabilir misiniz? Hangi takımı daha önde görüyorsunuz? Maçın favorisi kim?

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE DAHA ÖNDE

Tartışmasız Fenerbahçe daha önde. Kadro kalitesi, takımın elde ettiği hava bu tabloyu gösteriyor. Galatasaray ise tam anlamıyla karışmış durumda. Torrent’e taraftar saygı göstermiyor, futbolcu niye göstersin ki? Yönetim dağılmış bir halde. Torrent ve futbolcular neredeyse terk edilmiş hissiyle gidecekler Kadıköy’e. Yani Galatasaray önce içinde bulunduğu bu duyguyu sonra da Fenerbahçe’yi yenmeye çalışacak. Tarihte bunun örnekleri yok mu? En kötü durumda bile galibiyet alan ezeli rakipler var. Ama bu kez ben bu kuralın işleyeceğini düşünmüyorum.

GÜNTEKiN ONAY: KEREM’SiZ ZORLANACAK

Her ne kadar Galatasaray derin savunmayı iyi yapıyor olsa da ben Kadıköy’de yoğun bir pres yiyeceklerini ve kendi yarı sahalarından çıkmakta zorlanacaklarını düşünüyorum. Ayrıca aradıkları geçişleri bulmakta Kerem Aktürkoğlu’nun yokluğunda zorlanacaklardır. Fenerbahçe iç saha avantajı ve form durumuyla derbinin favorisi.

UĞUR MELEKE: GOLLÜ VE EĞLENCELi OLUR

F.Bahçe’nin kadro kalitesine yakışır şekilde bir iç saha oyunu geliştirdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Süper Lig’in en kaliteli kadrolarından birini vasat bir futbola mahkum eden Pereira’nın gidişiyle zincirlerinden kurtuldular, akışkan bir oyuna döndüler. Aynı oyunu derbide de sürdüreceklerdir. Ancak Torrent de bence bir rakip analiz ustası. Bu özelliği topu isteyen güçlü rakiplerine karşı daha fazla öne çıkıyor. Gollü-eğlenceli bir derbi bekliyorum ben.