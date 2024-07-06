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Killa Hakan'dan Merih Demiral sözleri: Ben bu ayrımcılığı yaşadım

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#EURO 2024#Killa Hakan#Merih Demiral
Killa Hakandan Merih Demiral sözleri: Ben bu ayrımcılığı yaşadım
Gamze TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 18:59

Türkçe Rap'in öncü isimlerinden Killa Hakan, Hollanda - Türkiye maçı öncesi Berlin'de Spor Arena'ya konuştu. Ünlü rapçi, Merih Demiral'a verilen cezaya da değindi.

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Türkçe Rap'in öncü isimlerinden Killa Hakan, Hollanda - Türkiye maçı öncesi Spor Arena'ya açıklamalar yaptı.

Doğup büyüdüğü Berlin'de oynanacak maç öncesi Merih Demiral'a verilen cezaya da değinen Killa Hakan; "Ben Türküm, benim içimden Türklüğü kimse alamaz. Merih'e verilen bu ceza isyan ya! Ben küçüklükten beri bu ayrımcılığı yaşadım, biliyorum. Ama biz onu aştık, bir duvar kurduk, o duvarı da kimse aşamaz!" dedi.

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#EURO 2024#Killa Hakan#Merih Demiral

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