Killa Hakan'dan Merih Demiral sözleri: Ben bu ayrımcılığı yaşadım

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Türkçe Rap'in öncü isimlerinden Killa Hakan, Hollanda - Türkiye maçı öncesi Spor Arena'ya açıklamalar yaptı.
Doğup büyüdüğü Berlin'de oynanacak maç öncesi Merih Demiral'a verilen cezaya da değinen Killa Hakan; "Ben Türküm, benim içimden Türklüğü kimse alamaz. Merih'e verilen bu ceza isyan ya! Ben küçüklükten beri bu ayrımcılığı yaşadım, biliyorum. Ama biz onu aştık, bir duvar kurduk, o duvarı da kimse aşamaz!" dedi.
🚨 Killa Hakan'dan Merih Demiral'a verilen cezaya tepki:— Spor Arena (@sporarena) July 6, 2024
🗣️ "Benim adım Killa Hakan. Ben Türküm, benim içimden Türklüğü kimse alamaz. Merih'e verilen bu ceza isyan ya! Ben küçüklükten beri bu ayrımcılığı yaşadım, biliyorum. Ama biz onu aştık, bir duvar kurduk, o duvarı da kimse… pic.twitter.com/WOlX7UvzKJ