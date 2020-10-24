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Haber Giriş: 24.10.2020 - 22:31 | Son Güncelleme:

Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti

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Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti
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Türkiye'de profesyonel kick boksun öncülerinden Tarık Solak, vefat etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarık Solak Bey Avustralya'da yaşıyordu. Uzun zamandan beridir kanser tedavisi görüyordu, orada tedavi gördüğü hastanede bugün vefat ettiğini öğrendik." dedi.

Kayıcı, "Tarık Solak profesyonel kick boksun Türkiye'de yayılmasında öncü olan sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Kick boksa çok iyi hizmetleri vardı, hem camiamızın hem sevenlerinin başı sağolsun. Ülkemiz böyle bir spor adamını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sevenlerine de tekrar başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Profesyonel kick boksun ülkemizdeki öncüsü, kick boks sporunun sevilmesinde çok büyük pay sahibi Tarık Solak vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kick boks ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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