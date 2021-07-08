Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında?

Khouma El Hadji Babacar 17 Mart 1993 tarihinde doğdu. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giymektedir.

Babacar kariyerine Thiès'teki US Rail'in futbol akademisinde başladı. 2007 yazında İtalya'ya gitti ve Pescara altyapısına transfer oldu.

Sadece bir yıl Pescara'da oynadıktan sonra Haziran 2008'de Fiorentina ile sözleşme imzaladı. Ayrıca o zamanlar onu Genoa'da takip ediyordu. 2009-10 sezonunda teknik direktör Cesare Prandelli tarafından A takıma yükseltildi. 20 Mart 2010'da, ligdeki ilk golünü, Genoa'ya atarak 3-0'lık galibiyete katkıda bulundu. 2010-11 sezonunun başında, la viola ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.