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GeriBasketbol Khimki'de başantrenör Rimas Kurtinaitis'in görevine son verildi
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 19:20 | Son Güncelleme:

Khimki'de başantrenör Rimas Kurtinaitis'in görevine son verildi

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Khimki'de başantrenör Rimas Kurtinaitis'in görevine son verildi
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Rusya'nın Khimki Basketbol Takımı, başantrenör Rimas Kurtinaitis ile yollarını ayırdı.

Khimki Kulübü, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle 60 yaşındaki Kurtinaitis'in görevine son verildiğini duyurdu.

Başantrenörlük görevini geçici olarak Andrey Maltsev'in üsteleneceği belirtildi.

Takımı 2011-2016 yıllarında da çalıştıran Kurtinaitis, Ocak 2019'da ikinci kez Khimki'nin başına getirilmişti.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 20 maça çıkan Khimki, 2 galibiyetle son sırada yer aldı

ANADOLU EFES 39 SAYI FARK ATTI

Bu hafta oynanan maçta Anadolu Efes, Khimki'yi 99-60 mağlup etmişti

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