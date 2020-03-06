Khimki Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde yakın pozisyonlarda seyreden Khimki ve Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele, sıralamada değişikliğe sebep olacak. Rakibi ile çıktığı son 10 karşılaşmadan 2 mağlubiyet, 8 galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe Beko, Khimki karşısında 13. mücadeleye çıkacak. Peki, Khimki Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Khimki Fenerbahçe Beko basket maçı, Türkiye'deki pek çok basketbolseverin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Khimki ile çıktığı 12 maçtan sadece 3 kez mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe Beko, geriye kalan 9 maçta galibiyet elde etmeyi başardı. Peki, Khimki Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
KHİMKİ FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 28. Hafta mücadelesine Khimki, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. 6 Mart Cuma günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başlayacak.
Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak.
Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Khimki'yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek.
Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.
AVRUPA'DA 537. MAÇ
Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.
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