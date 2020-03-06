Khimki Fenerbahçe Beko basket maçı, Türkiye'deki pek çok basketbolseverin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Khimki ile çıktığı 12 maçtan sadece 3 kez mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe Beko, geriye kalan 9 maçta galibiyet elde etmeyi başardı. Peki, Khimki Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KHİMKİ FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 28. Hafta mücadelesine Khimki, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. 6 Mart Cuma günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başlayacak.



Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak.



Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Khimki'yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek.



Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.



AVRUPA'DA 537. MAÇ



Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.