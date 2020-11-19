Khimki Anadolu Efes maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şifreli mi?

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 447. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 446 karşılaşmada 235 galibiyet ve 211 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,7) elde etti.

Anadolu Efes ile Khimki, Avrupa kupalarında bugüne kadar beş kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan beş karşılaşmada Anadolu Efes üç galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in dokuzuncu haftasının ilk gün maçlarında Anadolu Efes, Almanya’nın Bayern Münih takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 71-74 mağlup olmuş, Khimki ise bir diğer Rus temsilcisi Zenit St Petersburg’u rakip sahada 88-83 yenmişti. Euroleague’de dokuzuncu haftanın ilk gün maçlarının ardından bir maçı eksik Anadolu Efes dört galibiyet ve dört mağlubiyet ile yedinci sırada, yine bir maçı eksik Khimki ise iki galibiyet ve altı mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.

Khimki Anadolu Efes maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Turkish Airlines Euroleague’in 10. haftasında 19 Kasım 2020, Perşembe günü Rusya’nın Khimki takımına konuk oluyor. Mytishchi Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.