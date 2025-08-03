×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Khem Birch bir sezon daha Fenerbahçe Beko’da

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Khem Birch#Euroleague
Khem Birch bir sezon daha Fenerbahçe Beko’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 13:35

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz yıl katılan ve elde edilen tarihi başarılarda önemli pay sahibi olan Khem Birch’ün sözleşmesi 2025-26 sezonunun sonuna dek uzatıldı.

Haberin Devamı

Khem Birch, 2024-25 sezonunda EuroLeague’de 36 maçta forma giyerek 5.4 sayı, 4.7 ribaund, 0.7 blok ve 8.0 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Kanadalı sporcu, Basketbol Süper Ligi’nde ise 28 karşılaşmada 5.9 sayı, 4.1 ribaund, 0.6 blok ve 9.4 verimlilik puanı ortalamalarına erişti. Başarılı oyuncu, BSL Play-off final serisindeki harika performansıyla “Finallerin MVP’si” ödülüne de layık görülmüştü.

Fenerbahçe Kulübü transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Khem Birch’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Khem Birch#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!