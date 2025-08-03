Khem Birch bir sezon daha Fenerbahçe Beko’da

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Khem Birch, 2024-25 sezonunda EuroLeague’de 36 maçta forma giyerek 5.4 sayı, 4.7 ribaund, 0.7 blok ve 8.0 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Kanadalı sporcu, Basketbol Süper Ligi’nde ise 28 karşılaşmada 5.9 sayı, 4.1 ribaund, 0.6 blok ve 9.4 verimlilik puanı ortalamalarına erişti. Başarılı oyuncu, BSL Play-off final serisindeki harika performansıyla “Finallerin MVP’si” ödülüne de layık görülmüştü.

Fenerbahçe Kulübü transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Khem Birch’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.