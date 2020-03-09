Khabib vs Tony Ferguson maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hemen aynı kilo ve boya sahip iki boksörün karşı karşıya geleceği Khabib Tony Ferguson maçı dünya genelinde canlı olarak takip edilecek. Şu ana kadar çıktığı hiçbir UFC karşılaşmasında mağlup olmayan Khabib, bu karşılaşmadan da galip ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Peki, Khabib Tony Ferguson maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KHABİB TONY FERGUSON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UFC 249 karşılaşması kapsamında Khabib, Tony Ferguson ile karşılaşacak. 18 Nisan Cumartesi gecesi gerçekleşecek mücadelenin Türkiye'deki yayıncısı henüz bilinmiyor.

KHABİB'DEN FLOYD MAYVEATHER'A TARİHİ DÖVÜŞ DAVETİ

Dünyaca ünlü kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, boks kariyerine nokta koyan Floyd Mayweather'a maç davetinde bulundu.

2018 yılında Conor McGregor'u nakavt ederek UFC'nin en iyisi olan Dağıstan asıllı Rus sporcu, 50-0 ile kariyerini noktalayan ve tarihin en çok kazanan sporcularından olan 43 yaşındaki Floyd Mayweather ile dövüşmek istediğini açıkladı.

Daveti açıklayan Khabib'in menajeri Ali Abdelaziz; 'Eğer emeklilikten bu maç için dönmek isterse Mayweather ile dövüşmeye hazırız. Ama yalnızca bir boks maçı olmayacak. Khabib bir kafes dövüşçüsü. 12 raundluk maçın 11 raundu boks, 1 raundu kafes dövüşü şeklinde olmalı. Buna cesareti varsa bekliyoruz' dedi.

Floyd Mayweather cephesinden bu teklife henüz bir yanıt gelmedi.

Bu açıklama sonrası dünyanın çeşitli yerlerinden büyük organizasyon şirketleri, olası tarihi maç için teklif hazırlığı yapmaya başladı. Şimdilik en yüksek teklif 100 milyon dolar ile Suudi Arabistan'dan geldi.

Konuyla ilgili konuşan Khabib ise; 'Eğer Floyd benimle dövüşmek isterse 1 raund da olsa kafese gelmesi gerek. Kafesteki dövüş gerçek hayattır. Ben bir boksör veya güreşçi değilim' dedi.

Mayweather'ın 43 yaşında olmasından da bahseden Khabib; 'Neredeyse babam yaşında. Onun yüzüne nasıl yumruk atacağımı bilmiyorum.' diye konuştu.

Conor McGregor ile 2017'de dövüştükten sonra emekli olan Floyd Mayweather, 2018 yılında Japon kick-boksçu Tenshin Nasukawa ile maç yapmış ve ilk raundda nakavtla maçı kazanmıştı.