Khabib Nurmagomedov en büyük hayalini açıkladı! Cristiano Ronaldo planı...

Spor Arena Dış Haberler | Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Khabib Nurmagomedov, profesyonel futbolcu olmanın hayalini kuruyor.

Geçen sene boks kariyerini sonlandıran Nurmagomedov, Rus basınına konuşurken ''Profesyonel futbolcu olmak benim çocukluk haylaim. Futbol, tüm sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! Bunu nasıl yapabilirim diye Cristiano Ronaldo, PSG Başkanı Al Khaelifi ve UEFA Başkanı Ceferin ile konuştum.'' sözlerini kullandı.

''HAYALİM REAL MADRID, HALA HATIRLIYORUM!''

Rusya'nın köklü takımlarından Spartak Moskova ile idmana çıkan Khabib Nurmagomedov, ''Spartak iyi bir takım tabii ki ama benim hayalim Real Madrid. İlk hatırladığım maç Real Madrid maçıydı. 1998'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Mijatovic'in attığı golü hala unutamam. Ofsayttan atmıştık ama yine de kazanmıştık.'' dedi.

''FUTBOL BİR NUMARADIR, SANATTIR''

Futbola olan sevgisinden bahseden ünlü sporcu, ''Benim için futbol bir numaralı spordur. Aslında futbol bir sanattır. Kazanmak için karşındakini dövmeye gerek yoktur. Çok zor bir spor tabii ama futbolu UFC ve MMA'dan daha çok seviyorum.'' şeklinde konuştu.

Karma dövüş sanatlarının efsane ismi Khabib Nurmagomedov, geçen sene Amerikalı rakibi Justin Gaethje'i heyecan dolu karşılaşmada bayıltarak nakavt etmiş ve maçın hemen ardından emekli olduğunu duyurmuştu.

''BABAM OLMADAN DEVAM EDEMEM'' DİYEREK EMEKLİ OLMUŞTU

Kariyerinde çıktığı 29 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki sporcu, "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem." ifadelerini kullanmıştı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...