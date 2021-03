Khabib Nurmagomedov, Cristiano Ronaldo'nun bilinmeyen korkusunu açıkladı! O mesajlaşmalarda...

Spor Arena Dış Haber - Ringlerden emekli olan dünyaca ünlü eski UFK dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Cristiano Ronaldo ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

Khabib, katıldığı programda Cristiano Ronaldo'nun oğlu hakkında endişe duyduğunu söyledi.

Ronaldo ile sık sık konuştuklarını vurgulayan Khabib Nurmagomedov, "Onunla sürekli sohbet ediyoruz. Sık sık mesajlaşıyoruz. Son konuşmamızda motivasyon kaynakları hakkında konuştuk" dedi.

OĞLUNUN YERİNE GEÇMESİNİ İSTİYOR

Khabib Nurmagomedov sözlerini "Ronaldo bana oğlunun onun yerine geçmesini istediğini söyledi. Ancak oğlunun bunu başaramayacağından korkuyor" ifadeleriyle sürdürdü.

AÇLIK VE İRADE...

Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr'ın motivasyon kaynağının eksik olduğundan endişelendiğini dile getiren Khabib, "Cristiano çocukken yalnızca bir çift krampona sahip olmayı hayal ettiğini söyledi. Ancak şu an oğlu her şeye sahip. Oğlunun aynı açlığı, iradeyi hissetmeyeceğinden korkuyor. Her şeye sahip olduğunuzda doğru motivasyonu bulmak zordur" şeklinde konuştu.

RONALDO DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Daha önce bu konu hakkında Portekiz basınına demeç veren Ronaldo, "Bu dünyada her şeyin kolay olduğunu düşünüyorlar. Yaşam kalitesi, evler, arabalar, giysinler... Her şeyin kucağına düştüğünü düşüyorlar. Tüm çocuklara ve oğluma bunun tersini aşılamaya çalışıyorum. Bunların, yalnızca yetenekle elde edilmediğini aktarmaya çalışıyorum" demişti.

HER 108 DAKİKA BİR GOL

Son 15 yıla Lionel Messi ile birlikte damgasını vuran Cristiano Ronaldo, Spezia maçıyla birlikte profesyonel kariyerinde 600. lig maçına çıkmıştı. Bu maçlara 469 gol sığdıran Cristiano Ronaldo, her 108 dakikada bir gol üretmiş oldu.

Real Madrid: 292 maç

Manchester United: 196 maç

Juventus: 85 maç

Sporting Lizbon: 25 maç