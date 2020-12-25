KFC'nin "Oyuncu Konsolu" Oldukça İlginç Görünüyor

KFC, içinde ‘tavuk ısıtıcısı’ da bulunan, yakında çıkışını gerçekleştirecek oyuncu konsolunu tanıttı.

Intel’in işbirliği ile hazırlanan “KFCONSOLE”, KFC Tavuk Kanatlarını ısıtmak için bir bölmeye de sahip olacak. Isıtabilecek bir şeyiniz varsa soğutmaya ne gerek var değil mi?

Intel’in PR Departmanında görev alan Mark Walton’un tweetinde KFCONSOLE’un bir fotoğrafı bile var.

Bir şeyleri ısıtması yönüyle bilmediğimiz Cooler Master tarafından hazırlanan konsol, Intel i9 işlemci, iki adet 1’er TB’lık SSD ve değiştirilebilir grafik ünitesine sahip olacak.

Patenti alınmış “Isıtma Çemberi”’nden tutun da, değiştirilebilir grafik ünitesi gibi oldukça farklı özellikleri bir araya getiren bu kompakt konsolun, satış detayları ise henüz bilinmiyor.