KFC'nin "Oyuncu Konsolu" Oldukça İlginç Görünüyor

KFC, içinde ‘tavuk ısıtıcısı’ da bulunan, yakında çıkışını gerçekleştirecek oyuncu konsolunu tanıttı.

Intel’in işbirliği ile hazırlanan “KFCONSOLE”, KFC Tavuk Kanatlarını ısıtmak için bir bölmeye de sahip olacak. Isıtabilecek bir şeyiniz varsa soğutmaya ne gerek var değil mi?

Intel’in PR Departmanında görev alan Mark Walton’un tweetinde KFCONSOLE’un bir fotoğrafı bile var.

Yes it's real. Yes, it's powered by Intel. And yes, it has a chicken warmer. 😅 #KFConsole #IntelGaming pic.twitter.com/WniXumUZZ2