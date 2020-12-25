MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriKFC'nin "Oyuncu Konsolu" Oldukça İlginç Görünüyor
GerieSpor KFC'nin "Oyuncu Konsolu" Oldukça İlginç Görünüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 25.12.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

KFC'nin "Oyuncu Konsolu" Oldukça İlginç Görünüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KFC'nin "Oyuncu Konsolu" Oldukça İlginç Görünüyor
Abone Olgoogle-news

Yanlış okumadınız.

KFC, içinde ‘tavuk ısıtıcısı’ da bulunan, yakında çıkışını gerçekleştirecek oyuncu konsolunu tanıttı.

Intel’in işbirliği ile hazırlanan “KFCONSOLE”, KFC Tavuk Kanatlarını ısıtmak için bir bölmeye de sahip olacak. Isıtabilecek bir şeyiniz varsa soğutmaya ne gerek var değil mi?

Intel’in PR Departmanında görev alan Mark Walton’un tweetinde KFCONSOLE’un bir fotoğrafı bile var.

Bir şeyleri ısıtması yönüyle bilmediğimiz Cooler Master tarafından hazırlanan konsol, Intel i9 işlemci, iki adet 1’er TB’lık SSD ve değiştirilebilir grafik ünitesine sahip olacak.

Patenti alınmış “Isıtma Çemberi”’nden tutun da, değiştirilebilir grafik ünitesi gibi oldukça farklı özellikleri bir araya getiren bu kompakt konsolun, satış detayları ise henüz bilinmiyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle