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Kewell'dan Avustralya-Türkiye maçı sonrası gönderme: Cevap sahada verilir, bu gece susturdu!

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#2026 Dünya Kupası#Avustralya-Türkiye#Milli Takım
Kewelldan Avustralya-Türkiye maçı sonrası gönderme: Cevap sahada verilir, bu gece susturdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 13:48

Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'nin favori gösterildiği ancak 2-0 mağlup olduğu Avustralya karşılaşması sonrası, eski Galatasaraylı Kewell yorumda bulundu.

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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda mutlak favori olarak sahaya çıktığı mücadelede Kanada'nın başkenti Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Kewelldan Avustralya-Türkiye maçı sonrası gönderme: Cevap sahada verilir, bu gece susturdu

Ay-yıldızlılar sahaya, Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Barış, Kerem 11 ile çıktı. Abdülkerim'in bir topunun direkten döndüğü maçta Avustralya, Irankunda ve Metcalfe'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Galatasaray'ın eski Avustralyalı yıldızı Harry Kewell da maçı kendi ülkesinin kanalında yorumladı. Efsane isim, mücadelenin ardından, "Futbolda bir gerçek var; insanlar konuşur, en iyi cevap sahada verilir. Ve bu gece Avustralya birçok kişiyi susturdu."

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Kewelldan Avustralya-Türkiye maçı sonrası gönderme: Cevap sahada verilir, bu gece susturdu

2008 ile 2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız, tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 91 maçta 34 kez gol atarken 17 kez de asist yapmayı başardı.

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#2026 Dünya Kupası#Avustralya-Türkiye#Milli Takım

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