Kewell'dan Avustralya-Türkiye maçı sonrası gönderme: Cevap sahada verilir, bu gece susturdu!

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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda mutlak favori olarak sahaya çıktığı mücadelede Kanada'nın başkenti Vancouver'da Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar sahaya, Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Barış, Kerem 11 ile çıktı. Abdülkerim'in bir topunun direkten döndüğü maçta Avustralya, Irankunda ve Metcalfe'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Galatasaray'ın eski Avustralyalı yıldızı Harry Kewell da maçı kendi ülkesinin kanalında yorumladı. Efsane isim, mücadelenin ardından, "Futbolda bir gerçek var; insanlar konuşur, en iyi cevap sahada verilir. Ve bu gece Avustralya birçok kişiyi susturdu."

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2008 ile 2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız, tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 91 maçta 34 kez gol atarken 17 kez de asist yapmayı başardı.