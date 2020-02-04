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GeriFutbol Kevin-Prince Boateng'ten yeni 'Bitanem' performansı
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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2020 - 22:56,Son Güncelleme:/

Kevin-Prince Boateng'ten yeni 'Bitanem' performansı

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Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.

Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Ganalı futbolcu Boateng, İstanbul gecelerine renk katmaya başladı. Arkadaşları ile birlikte boğaz manzaralı bir restoranda yemek yiyen Boateng, sonrasında aracıyla birlikte bu restorandan ayrıldı.

Arabadayken İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını açan yıldız futbolcu, şarkıya eşlik etti ve renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kevin-Prince Boatengten yeni Bitanem performansı

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