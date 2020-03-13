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Haber Giriş: 13.03.2020 - 19:30,Son Güncelleme:/

Kevin-Prince Boateng'ten corona virüsü açıklaması!

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Kevin-Prince Boateng'ten corona virüsü açıklaması!
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, corona virüsü salgını hakkında açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng corona virüsü hakkında açıklama yaptı.

Boateng, "Milano benim evim, şu anda İstanbul'dayım, Afrika kökenleri olan Berlin doğumlu biriyim. Dünyayı seviyorum ve herkesin sağlıklı ve güvende olmasını istiyorum. Sağlığımızdan önemli bir şey yok, çok sevdiğimiz futbol da dahil!" ifadelerini kullandı.

Kevin-Prince Boatengten corona virüsü açıklaması

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