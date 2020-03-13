Kevin-Prince Boateng'ten corona virüsü açıklaması!

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng corona virüsü hakkında açıklama yaptı.

Boateng, "Milano benim evim, şu anda İstanbul'dayım, Afrika kökenleri olan Berlin doğumlu biriyim. Dünyayı seviyorum ve herkesin sağlıklı ve güvende olmasını istiyorum. Sağlığımızdan önemli bir şey yok, çok sevdiğimiz futbol da dahil!" ifadelerini kullandı.





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