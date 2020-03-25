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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Kevin Prince Boateng'in evde mangal keyfi!

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Kevin Prince Boateng'in evde mangal keyfi!
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Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, corona virüs nedeniyle evden çıkmazken değişik bir yöntem geliştirdi...

Corona virüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Boateng, televizyon ekranından mangal videosu açarken oğlu ile birlikte mangal yapıyormuş gibi video paylaştı.

Yıldız oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 

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